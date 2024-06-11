Сьогодні, 11 червня, збірна України в межах підготовки до чемпіонату Європи 2024 проведе товариський матч проти національної команди Молдови. Вже відомий стартовий склад "синьо-жовтих".

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Ребров оголосив склад на спаринг проти Молдови

Зазначимо, що у воротах з перших хвилин гратиме голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Натомість Георгій Бущан, який відіграв попередній спаринг проти Польщі (1:3), залишився у запасі.

Стартовий склад України: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук.

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Сваток, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Бражко, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик.

Важливо. Товариський матч Молдова – Україна відбудеться на стадіоні "Зімбру" у Кишиневі. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:00 за Києвом.

Цей поєдинок стане останнім спарингом для команди Сергія Реброва перед виступом на Євро-2024. Суперниками українців на груповому етапі континентального форуму будуть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.