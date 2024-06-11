Национальная сборная Украины провела генеральную репетицию накануне старта Евро-2024. В последнем товарищеском поединке подопечные Сергея Реброва встречались с Молдовой, пишет 24 Канал.

Читайте также "Это бандитизм": на польском телевидении звезду сборной Украины назвали "бараном"

Футболисты сборной Украины не имели серьезных проблем с соперником. Первая половина встречи завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-желтых". Голами отметились Роман Яремчук и Виктор Цыганков.

Во втором тайме подопечные Реброва не остановились. Сначала Артем Довбик отметил свой выход на поле результативным ударом. А на 54-й минуте Георгий Судаков забил четвертый мяч в ворота Молдовы.

Хавбек "горняков" оказался в штрафной получил пас от Артема Довбика, и филигранно отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Смотрите видео гола Судакова

Напомним, что сборная Украины начнет чемпионат Европы поединком против Румынии. Матч состоится в Мюнхене 17 июня.