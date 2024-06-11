Національна збірна України провела генеральну репетицію напередодні старту Євро-2024. В останньому товариському поєдинку підопічні Сергія Реброва зустрічалися з Молдовою, пише 24 Канал.

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Футболісти збірної України не мали серйозних проблем із суперником. Перша половина зустрічі завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих". Голами відзначилися Роман Яремчук та Віктор Циганков.

У другому таймі підопічні Реброва не зупинилися. Спочатку Артем Довбик відзначив свій вихід на поле результативним ударом. А на 54-й хвилині Георгій Судаков забив четвертий м'яч у ворота Молдови.

Хавбек "гірників" опинився у штрафному майданчику отримав пас від Артема Довбика, і філігранно відправив м'яч у лівий нижній кут воріт.

Дивіться відео голу Судакова

Нагадаємо, що збірна України розпочне чемпіонат Європи поєдинком проти Румунії. Матч відбудеться в Мюнхені 17 червня.