Замена Реброва сработала: Довбик пробил защиту Молдовы и забил юбилейный гол за "сине-желтых"

Форвард сборной Украины Артем Довбик подтвердил свой бомбардирский талант. Нападающему хватило несколько минут, чтобы отличиться в матче с Молдовой.

Сборная Украины перед стартом Евро-2024 провела свой последний товарищеский поединок. В Кишиневе "сине-желтые" встречались с Молдовой, пишет 24 Канал.

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Подопечные Сергея Реброва значительно превосходили по классу соперников. Уже на 2-й минуте поединка Роман Яремчук открыл счет в матче.

В конце первой 45-минутки Виктор Цыганков увеличил преимущество, забив гол в раздевалку.

Во время перерыва Ребров заменил Романа Яремчука на Артема Довбыка. Едва ли не первое прикосновение к мячу форварда Жироны завершилось голом. Георгий Судаков отдал пас на Довбика, который прошел защиту хозяев и сделал счет разгромным.

Видео гола Довбыка

Кстати, этот гол стал 10-м для Артема Довбика в составе сборной Украины. Для этого нападающему хватило 28 матчей.