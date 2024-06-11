Збірна України перед стартом Євро-2024 провела свій останній товариський поєдинок. У Кишиневі "синьо-жовті" зустрічалися з Молдовою, пише 24 Канал.

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Підопічні Сергія Реброва значно переважали за класом суперників. Вже на 2-й хвилині поєдинку Роман Яремчук відкрив рахунок у матчі.

Наприкінці першої 45-хвилинки Віктор Циганков збільшив перевагу, забивши гол у роздягальню.

Під час перерви Ребров замінив Романа Яремчука на Артема Довбика. Ледь не перший дотик до м'яча форварда Жирони завершився голом. Георгій Судаков віддав пас на Довбика, який пройшов захист господарів та зробив рахунок розгромним.

Відео голу Довбика

До речі, цей гол став 10-м для Артема Довбика у складі збірної України. Для цього нападнику вистачило 28 матчів.