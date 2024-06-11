Результат всегда важен, – Ребров поделился ожиданиями от матча с Молдовой

Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу проведет последний контрольный матч перед Евро-2024. Соперником команды Реброва станет Молдова.

Поединок состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Что сказал Ребров перед матчем с Молдовой

Накануне встречи состоялась предматчевая пресс-конференция. Наставник "сине-желтых" поделился ожиданиями от игры и ответил на вопросы журналистов.

Он оценил будущего соперника, с которым, по мнению Сергея Реброва не будет просто.

"Смотрел много матчей этой команды, в частности против Кипра. Крепкая команда. С Польшей они проигрывали 0:2, но победили. В группе были четвертыми, а могли быть и выше. Это будет для нас последний матч перед Евро, и он очень важен.

Молдова – не слишком серьезный соперник? Почему вы так говорите? Они обыграли Польшу. У нас три разных соперника, разный стиль у них, и я считаю сборную Молдовы серьезным противником", – заявил Ребров.

Наставник "сине-желтых" прокомментировал большую ротацию в двух предыдущих матчах, объяснив это тем, что очень важно давать шансы всем игрокам, которые приехали на сбор и готовятся к чемпионату Европы:

У нас 26 игроков, и если они приехали, то так нельзя, чтобы даже в контрольном матче не сыграли. Поэтому все получили шансы. И завтра (11 июня – 24 Канал) тоже будут иметь шансы.

Несмотря на статус товарищеских матчей Сергей Ребров заявил, что результат в них все равно важен, однако не является главным.

"Результат всегда важен. Кто сказал, что результат против Германии не имеет значения? Но результат в таких матчах не на первом плане, поэтому была ротация, время получили все игроки. Идет нормальная подготовка к Евро", – сказал Ребров

Также главный тренер "сине-желтых" прокомментировал вратарскую позицию в команде. Он рассказал, кто с первых минут выйдет в матче с Молдовой, но не признался, сделал ли уже окончательный выбор относительно номера 1 на Евро:

Все понимают, что на поле выйдет Андрей Лунин. Кто будет первым на Евро? Все уже получили шансы, но завтра (11 июня – 24 Канал) сыграет Андрей. Я доволен, что у нас три вратаря, которые имеют практику.

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2024 Украина уже провела 2 матча – с Германией (0:0) и Польшей (1:3).

. Поединок с Молдовой можно будет посмотреть на медиаплатформе MEGOGO и региональных каналах Суспільного. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция

Отметим, что первый поединок на Евро-2024 Украина проведет 17 июня против Румынии. Также с "сине-желтыми" в группе сыграют Словакия и Бельгия.