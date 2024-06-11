Поєдинок відбудеться у Кишиневі на стадіоні "Зімбру". Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Читайте також Анонс матчу Молдова – Україна: що треба знати про останній товариський матч перед Євро-2024

Що сказав Ребров перед матчем з Молдовою

Напередодні зустрічі відбулася передматчева пресконференція. Наставник "синьо-жовтих" поділився очікуваннями від гри та відповів на запитання журналістів.

Він оцінив майбутнього суперника, з яким, на думку Сергія Реброва не буде просто.

"Дивився багато матчів цієї команди, зокрема проти Кіпру. Міцна команда. З Польщею вони програвали 0:2, але перемогли. У групі були четвертими, а могли бути й вище. Це буде для нас останній матч перед Євро, і він дуже важливий.

Молдова – не надто серйозний суперник? Чому ви так говорите? Вони обіграли Польщу. У нас три різні суперники, різний стиль у них, і я вважаю збірну Молдови серйозним противником", – заявив Ребров.

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував велику ротацію у двох попередніх матчах, пояснивши це тим, що дуже важливо давати шанси всім гравцям, які приїхали на збір та готуються до чемпіонату Європи:

У нас 26 гравців, і якщо вони приїхали, то так не можна, щоб навіть у контрольному матчі не зіграли. Тому всі отримали шанси. І завтра (11 червня – 24 Канал) теж матимуть шанси.

Попри статус товариських матчів Сергій Ребров заявив, що результат у них все одно важливий, проте не є головним.

"Результат завжди важливий. Хто сказав, що результат проти Німеччини не має значення? Але результат у таких матчах не на першому плані, тож була ротація, час отримали усі гравці. Йде нормальна підготовка до Євро", – сказав Ребров

Також головний тренер "синьо-жовтих" прокоментував воротарську позицію у команді. Він розповів, хто з перших хвилин вийде у матчі з Молдовою, але не зізнався, чи зробив уже остаточний вибір щодо номера 1 на Євро:

Усі розуміють, що на поле вийде Андрій Лунін. Хто буде першим на Євро? Усі вже отримали шанси, але завтра (11 червня – 24 Канал) зіграє Андрій. Я задоволений, що у нас три воротарі, які мають практику.

Нагадаємо, що в межах підготовки до Євро-2024 Україна вже провела 2 матчі – з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3).

Довідка. Поєдинок з Молдовою можна буде подивитися на медіаплатформі MEGOGO та регіональних каналах Суспільного. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Зазначимо, що перший поєдинок на Євро-2024 Україна проведе 17 червня проти Румунії. Також з "синьо-жовтими" у групі зіграють Словаччина та Бельгія.