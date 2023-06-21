Победу принес игрок из УПЛ: Молдова повторила камбек Украины и сенсационно пристыдила Польшу

Молдавская сборная смогла написать историю благодаря своей целеустремленности. А вот поляки продемонстрировали, что значит недооценить силы соперника.

Молдова – Польша 3:2

Голы: Николаеску, 48, 79, Бабогло, 85 – Милик, 12, Левандовская, 34

Молдова и Польша провели встречу в рамках 4 тура отбора к Евро-2024, из которой победителями неожиданно вышли "туры". Праздник для тамошних болельщиков принес футболист Александрии, пишет 24 Канал.

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Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь

Квалификационную группу Е, которой выступают сборные Молдовы и Польши, смело можно назвать "квинтетом жизни", однако это символизирует о том, что в данной группе интрига будет продолжаться до самого конца. "Белые орлы" не уверенно начали отбор, поскольку уступили Чехию (3:1) и минимально одолели Албанию (1:0), поэтому статус "команды из первой корзины" полякам следовало доказывать как никогда. А вот модовская сборная, которая никогда не играла ни на ЧМ, ни на Евро, казалось, формально будет проводить отбор в роли аутсайдеров, однако коллектив, уже сыгравший две ничьи в стартовых матчах (с Чехией – 0:0 и Фарерскими островами – 1:1 ), уже почувствовал запах жареного.

Матч на самом деле начался далеко по стандартному сценарию – Польша смогла забить быстрый мяч, а к концу первого тайма еще и удвоить свое преимущество. Забить голами смогли отличиться нападающие "белых орлов" на 12-й и 24-й минутах встречи, а именно Аркадиуш Милик и Роберт Левандовский соответственно. Молдова не дарила никаких надежд своим болельщикам, поскольку за тайм команда ни разу не пробила в створ ворот, поляки же 10 раз пытались забить гол.

Однако вторая половина встречи стала кардинально другой. "Туры" сделали две замены по перерыву в атакующем звене, что практически видоизменило команду. В дебюте восстановленной игры на 48-й минуте молдавский коллектив смог, как казалось, забить гол отчаяния, но потом все поняли, что ошибались. На 79-й минуте матча Ион Николаеску оформил дубль в матче, выровняв вес игры, а уже на 85-й минуте центральный защитник Александрии Владислав Бабогло принес победу своей команде и тотально шокировал, наверное, не только вражескую сторону, но и собственных фанатов.

В прошлом сезоне Бабогло провел 27 матчей в футболке Александрии, в которых смог отдать 3 голевых передачи, но голом ни разу ему отличиться не удалось.

Таким образом, целенаправленная Молдова выходит на 3-е место турнирной таблицы, записав в свой актив 5 очков за 4 матча, а вот поляки заняли 4-е место, заработав всего 3 балла в трех матчах. Лидером группы, которому на пятки наступает Албания (6 очков), остается Чехия, у которой 7 баллов. На низу таблицы оказались Фарерские острова с 1 очком в активе.

Видеообзор матча: