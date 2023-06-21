Молдова – Польща 3:2

Голи: Ніколаєску, 48, 79, Бабогло, 85 – Мілік, 12, Левандовський, 34

Молдова та Польща провели зустріч в рамках 4-го туру відбору до Євро-2024, з якої переможцями неочікувано вийшли "тури". Свято для тамтешніх вболівальників приніс футболіст Олександрії, пише 24 Канал.

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Не кажи "гоп" допоки не перескочиш

Кваліфікаційну групу Е в, якій виступають збірні Молдови та Польщі, сміло можна назвати "квінтетом життя", проте це символізує про те, що у даній групі інтрига триватиме до самого кінця. "Білі орли" не впевнено розпочали відбір, оскільки поступилися Чехії (3:1) та мінімально здолали Албанію (1:0), тому статус "команди з першого кошика" полякам слід було доводити як ніколи. А от модовська збірна, яка ніколи не грала ні на ЧС, ні на Євро, здавалося, формально проводитимевідбір у ролі аутсайдерів, проте колектив, який уже зіграв дві нічиї у стартових матчах (з Чехією – 0:0 та Фарерськими островами – 1:1), уже відчув запах смаженого.

Матч насправді розпочався далеко за стандартним сценарієм – Польща змогла забити швидкий м'яч, а під кінець першого тайму ще й подвоїти свою перевагу. Забити голами змогли відзначитися нападники "білих орлів" на 12-ій та 24-ій хвилинах зустрічі, а саме Аркадіуш Мілік та Роберт Левандовський відповідно. Молдова не дарувала жодних надій своїм вболівальникам, оскільки за тайм команда жодного разу не пробила у ствір воріт, натомість поляки 10 разів намагалися забити гол.

Проте друга половина зустрічі стала кардинально іншою. "Тури" зробили дві заміни по перерві у атакувальній ланці, що практично видозмінило команду. У дебюті відновленої гри на 48-ій хвилині молдовський колектив зміг, як здавалося, забити гол відчаю, та от згодом всі зрозуміли, що помилялися. На 79-ій хвилині матчу Іон Ніколаєску оформив дубль у матчі, вирівнявши ваги гри, а уже на 85-ій хвилині центральний захисник Олександрії Владислав Бабогло приніс перемогу своїй команді та тотально шокував, напевне, не тільки ворожу сторону, а й власних фанатів.

До речі. У минулому сезоні Бабогло провів 27 матчів у футболці Олександрії, в яких зміг віддати 3 гольові передачі, та от голом жодного разу йому відзначитися не вдалося.

Таким чином, цілеспрямована Молдова виходить на 3-є місце турнірної таблиці, записавши у свій актив 5 очок за 4 матчі, а от поляки посіли 4-у сходинку, заробивши всього 3 бали у трьох матчах. Лідером групи, якому на п'яти наступає Албанія (6 очок), залишається Чехія, у якої 7 балів. На низу таблиці опинились Фарерські острови, з 1 очком у активі.

Відеоогляд матчу: