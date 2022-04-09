Сейчас молчание спортсменов приравнивается к агрессии. Об этом в эфире 24 канала сказал организатор футбольного тура ФК Динамо Максим Радуцкий.

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"Молчание – агрессия"

По его словам, в жизни каждому все вернется. Для всего наступит свое время.

Не хочу говорить о нем (Роналду – 24 канал) плохо. Однако сейчас молчание – это то же, что и агрессия,

– подчеркнул Радуцкий.

Отметим, что на третьем дне полномасштабной войны Роналду отреагировал на боевые действия в Украине. В своем инстаграме он написал, что мир надо сделать лучше ради детей, а он молится за мир.

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