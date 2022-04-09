Зараз мовчання спортсменів прирівнюється до агресії. Про це в ефірі 24 каналу сказав організатор футбольного туру ФК Динамо Максим Радуцький.

До теми "Молюся за мир", – Роналду відреагував на війну в Україні

"Мовчання – агресія"

За його словами, у житті кожному все повернеться. Для всього настане свій час.

Не хочу говорити про нього (Роналду – 24 канал) погано. Однак зараз мовчання – це те саме, що й агресія,

– наголосив Радуцький.

Зауважимо, що на третьому дні повномасштабної війни Роналду відреагував на бойові дії в Україні. У своєму інстаграмі він написав, що світ треба зробити кращим заради дітей, а він молиться за мир.

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