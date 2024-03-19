Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал гибридные угрозы России международному спортивному движению, а также призвал Международный олимпийский комитет отстранить российских и белорусских атлетов от Олимпийских игр в любом статусе.

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Матвей Бедный призвал МОК отстранить россиян и белорусов от Олимпиады

"Мы рассматриваем спортсменов, которые имеют российское или белорусское гражданство, которые откровенно не осудили агрессию рф против Украины, как агентов гибридного влияния, которых использует российский и белорусский режимы для распространения своей пропаганды.

Мы призываем отстранить спортсменов, которые имеют российское или белорусское гражданство от участия в любых международных соревнованиях, в том числе от участия в Олимпийских играх, в любом статусе", - сказано в заявлении Бедного.

Напомним, в декабре россиян и белорусов допустили к участию в Олимпийских играх 2024. В Минспорта назвали это решение МОК безответственным.

Стоит знать. Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года в столице Франции – Париже.