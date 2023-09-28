Не могут успокоиться: МОК рассмотрит рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям
Международный олимпийский комитет не слишком радикален. Всемирная организация хочет угодить всем.
МОК рассмотрит рекомендации по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Мир по чуть-чуть забывает о том, что творится на территории нашего государства.
Достойно внимания Новый советник Зеленского: Андрей Шевченко анонсировал новый благотворительный матч в поддержку Украины
Не известно чего ждать
Международный олимпийский комитет все же готов придерживаться позиции, что спорт вне политики. Поэтому МОК проведет Международный форум спортсменов, который состоится 1-2 октября в Лозанне (Швейцария). В первый день форума комиссия атлетов рассмотрит рекомендации международным федерациям о допуске российских и белорусских спортсменов к международной арене. Обсуждение возможной поблажки состоится во второй половине дня. Стоит отметить, что ранее была информация, что МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию.
Напомним, что европейский ведущий футбольный орган уже успел дать разрешение российским судьям приступить к работе на международной арене. Впоследствии УЕФА пошло на следующий безумный шаг, поскольку допустила юношеские сборные страны-агрессора U-17 к матчам в рамках континентальных турниров. Такой жест европейского союза не понравился ряду стран, сразу отказались играть против россиян, в частности: Великобритания, Литва, Польша, Финляндия, Дания, Швеция.
Условия допуска россиян согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.