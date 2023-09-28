МОК розгляне рекомендації щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Світ по трохи забуває про те, що коїться на території нашої держави.

Варте уваги Новий радник Зеленського: Андрій Шевченко анонсував новий благодійний матч на підтримку України

Не відомо на що чекати

Міжнародний олімпійський комітет все ж готовий дотримуватись позиції, що спорт поза політикою. Через це МОК проведе Міжнародний форум спортсменів, який відбудеться 1-2 жовтня в Лозанні (Швейцарія). У перший день форуму комісія атлетів розгляне рекомендації міжнародним федераціям щодо допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародної арени. Обговорення можливої "поблажки" відбудеться в другій половині дня. Варто відзначити, що раніше була інформація, що МОК планує внести правки до Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що європейський провідний футбольний орган уже встиг дати дозвіл російським суддям приступити до роботи на міжнародній арені. Згодом УЄФА пішло на наступний божевільний крок, оскільки допустила юнацькі збірні країни-агресора U-17 до матчів в межах континентальних турнірів. Такий жест європейського союзу не сподобався низці країн, які відразу відмовились грати проти росіян, зокрема: Великій Британії, Литва, Польща, Фінляндія, Данія, Швеція.

Умови допуску росіян згідно заяви МОК