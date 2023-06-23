Таке виключення боксу з олімпійської програми могло бути через співпрацю Міжнародної боксерської асоціації (IBA) із російською компанією Газпром. А 22 червня МОК виключив із свого складу IBA, де вже різко відреагували на це рішення Міжнародного олімпійського комітету.

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Українські боксери далі будуть підкорювати Олімпійські ігри

Натомість прихильникам боксу не слід хвилюватись. Генеральний директор МОК Крістоф Де Кеппер пообіцяв, що боксери будуть продовжувати змагатись на Олімпійських іграх, виключенням не стануть змагання у французькому Парижі, які стартують у 2024-му році.

Так, звичайно, ми можемо гарантувати, що бокс буде в програмі в Парижі та Лос-Анджелесі-2028,

– заявив Де Кеппер.

Це чудові новини для українських боксерів, які традиційно приносять нашій країні медалі на Олімпіадах.

Відзначимо, що Олімпіада-2024 у Парижі розпочнеться 26 липня та триватиме до 11 серпня включно.

Наразі точаться розмови про допуск до ОІ-2024 російських та білоруських спортсменів. Остаточне рішення буде ближче до початку Ігор.

Нагадаємо, що МОК своїми безглуздими рекомендаціями повернув представників ворожих країн до міжнародних змагань у декількох видах спорту. Тепер Комітет спробує повернути їх ще й на головні змагання у житті кожного спортсмена. МОКу не вдасться всидіти на двох стільцях. Потрібно обирати – або бути разом із усім цивілізованим світом, або підтримувати "вєлікую страну" і країну самопроголошеного диктатора Алєксандра Лукашенка.