"Это политизированное спортивное мероприятие": в МОК раскритиковали намерения России провести Игры Дружбы
Источник:Inside the Games
В МОК подверг критике намерения России провести Всемирные игры дружбы в сентябре 2024 года. Там подчеркнули, что это будет полностью политизированное спортивное мероприятие.
Международный олимпийский комитет призвал упразднить Всемирные Игры Дружбы, которые в сентябре 2024 года хочет провести Россия.
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В МОК осуждают действия России
Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета. В то же время это же правительство пытается организовать полностью политизированное спортивное мероприятие,
– сказал Бах.
Россия планирует провести турнир, на котором будут представлены 27 видов спорта, включая баскетбол, бокс, легкую атлетику, плавание, гимнастику, пляжный футбол. В Играх смогут принять участие около 10 тысяч спортсменов из 137 стран. Проведение Игр намечено в Москве и Екатеринбурге.
Напомним, что ранее Бах выражал желание вернуть спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования "ради объединения всего мира на Олимпийских играх".К слову. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина вместе с коалицией из 35 стран будет бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если на них допустят спортсменов из России и Белоруссии.
Бах недавно прокомментировал решение Исполкома МОК о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России. Он заявил, что международные спортивные федерации должны автоматически приостановить деятельность своего члена-федерации из РФ. "Каждая международная федерация должна в каждом частном случае рассматривать ситуацию с учетом собственного устава", – добавил он.