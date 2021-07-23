Узнав об ошибочной карте Министерство иностранных дел Украины сразу же связалось с руководством МОК. Об этом в своем твиттере написал Дмитрий Кулеба.

Ночью С сайта Олимпиады исчезла скандальная карта, отделявшая Крым от Украины

Перед украинским МИД уже извинились за ошибку. По словам Кулебы, ее исправили уже утром по токийскому времени.

Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку,

– написал Кулеба.

"Технический сбой"

В России, которая незаконно оккупировала полуостров и считает его своим, скандал с картой вызвал противоположные чувства. Российские СМИ пытались выяснить, почему это Крым "вернули" в состав Украины. В МОК им четко ответили, что отнесение Крыма не к Украине – досадная ошибка.

Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения,

– говорится в ответе МОК для росСМИ.

Обратите внимание! Оккупацию Крыма "законной" признает только Россия и ее сателлиты. Цивилизованный мир называет это незаконным захватом. Например, недавно ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Крыму: признала, что с 2014 года продолжается временная оккупация, а государство-агрессор призвала прекратить применение российского законодательства в Крыму.

Коротко о скандале с Крымом на сайте МОК