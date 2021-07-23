Дізнавшись про помилкову карту Міністерство закордонних справ України одразу ж зв'язалося із керівництвом МОК. Про це у своєму твітері написав Дмитро Кулеба.

Уночі З сайту Олімпіади зникла скандальна карта, що відділяла Крим від України

Перед український МЗС вже вибачилися за помилку. За словами Кулеби, її виправили уже вранці за токійським часом.

Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв'язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку,

– написав Кулеба.

"Технічний збій"

У Росії, яка незаконно окупувала півострів і вважає його своїм, скандал із картою викликав протилежні почуття. Російські ЗМІ намагалися з'ясувати, чому це Крим "повернули" до складу України. У МОК їм чітко відповіли, що віднесення Криму не до України – прикра помилка.

Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення,

– йдеться у відповіді МОК для росЗМІ.

Зверніть увагу! Окупацію Криму "законною" визнає лише Росія та її сателіти. Цивілізований світ називає це незаконним загарбанням. Наприклад, нещодавно ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо Криму: визнала, що з 2014 року триває тимчасова окупація, а державу-агресора закликала припинити застосування російського законодавства в Криму.

Коротко про скандал з Кримом на сайті МОК