Выперли любителя Путина: МОК исключил из состава Международную ассоциацию бокса, которой руководит Кремлев

Международный олимпийский комитет лишил IBA олимпийской лицензии. Организация отказывалась потребовать от россиян соблюдения нейтралитета.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт вводит санкции против представителей РФ. Команды дисквалифицируют по соревнованиям, а индивидуальных спортсменов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Тем не менее, Международная ассоциация бокса (IBA) не захотела приобщиться к санкциям. Они не только допускают россиян и белорусов к международным соревнованиям, но и позволяют им выступать под флагами своих террористических государств.

Международный олимпийский комитет ставил перед IBA условие только нейтральных спортсменов, но организация не прислушалась к МОК. В результате комитет принял решение об исключении Международной ассоциации бокса из своего состава.

69 членов МОК поддержали это решение и только один проголосовал против. При этом комитет рекомендует оставить бокс в программе Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже.

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Напомним, что причина пророссийской позиции IBA состоит в главе организации. Ею руководит россиянин Умар Кремлев, являющийся сторонником Путина и мечтающий о возрождении СССР.

Ранее из состава IBA стали выходить многие федерации стран, в том числе и США, Франции, Великобритании, Нидерландов и других. Они создали новую организацию World Boxing, цель которой заменить Международную ассоциацию бокса.