Все меньше времени остается до открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. В спортивных соревнованиях примут участие шесть атлетов из Афганистана.

Международный олимпийский комитет пригласил на Игры-2024 шесть представителей Афганистана: трех женщин и трех мужчин. Однако радикальное исламистское движение Талибан не признает представительниц женского пола.

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МОК игнорирует заявления талибов

Новые друзья российского диктатора Владимира Путина запрещают женщинам заниматься спортом. Представитель спортивного ведомства талибов Атал Машвани подтвердил ограничения.

Афганистан представляют только трое спортсменов (на Олимпиаде – 24 Канал). Если девушки не занимаются спортом, то как они могут попасть в национальную сборную?,

– заявил представитель талибов.

Отметим, что Международный олимпийский комитет не контактирует с представителями талибов. Единственным собеседником МОК остается национальный олимпийский комитет Афганистана, который сейчас находится в изгнании.

После захвата власти в 2021 году правительство Талибана ввело ограничения женщин. Они не имеют права заниматься спортом и учиться. ООН назвала ограничения "гендерным апартеидом".

Добавим, что три женщины-спортсменки и двое спортсменов мужчин, которые будут участвовать в Олимпиаде, тоже живут за пределами Афганистана. Среди них известная легкоатлетка Камия Юсуфи. Она была знаменосцем сборной Афганистана в Токио-2020. После захвата власти талибами вынуждена была эмигрировать в Иран.