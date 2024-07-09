Міжнародний олімпійський комітет запросив на Ігри-2024 шість представників Афганістану: трьох жінок та трьох чоловіків. Проте радикальний ісламістський рух Талібан не визнає представниць жіночої статі.

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МОК ігнорує заяви талібів

Нові друзі російського диктатора Владіміра Путіна забороняють жінкам займатися спортом. Речник спортивного відомства талібів Атал Машвані підтвердив обмеження.

Афганістан представляють лише троє спортсменів (на Олімпіаді – 24 Канал). Якщо дівчата не займаються спортом, то як вони можуть потрапити до національної збірної?,

– заявив представник талібів.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет не контактує з представниками талібів. Єдиним співрозмовником МОК залишається національний олімпійський комітет Афганістану, який наразі знаходиться у вигнанні.

Довідка. Після захоплення влади у 2021 році уряд Талібану ввів обмеження жінок. Вони не мають права займатися спортом та навчатися. ООН назвала обмеження "гендерним апартеїдом".

Додамо, що три жінки-спортсменки та двоє спортсменів чоловіків, які братимуть участь в Олімпіаді, теж живуть за межами Афганістану. Серед них відома легкоатлетка Камія Юсуфі. Вона була прапороносицею збірної Афганістану в Токіо-2020. Після захоплення влади талібами змушена була емігрувати до Ірану.