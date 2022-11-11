Моюка Учидзима (Япония) – Катарина Завацкая (Украина) 0:2 (6:7, 2:6)

Еще одну победу в копилку сборной Украины принесла Завацкая. Катарина по итогам двух сетов обыграла Учидзиму, пишет 24 канал.

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Первая партия оказалась сложной для обеих теннисисток. Ни одна из них не хотела отдавать стартовый сет, поэтому игру перевели в тай-брейк. Ключевым моментом стали три проигранных очка на подаче Моюки. Завацкая уверенно забрала на тай-брейке (3:7) забрала первый сет – 6:7.

Идентичный сценарий первого сета был в матче Марты Костюк против Мисаки Дой.

До четвертого гейма второй партии украинка была вынуждена дважды догонять свою оппонентку – 2:2. Но на этом мощная игра от Учидзими закончилась. Катарина взяла четыре гейма подряд и оформила победу над японкой – 2:6.

Очень уверенная и хладнокровная игра от Завацкого. Это вторая победа Украины над Японией на Кубке Билли Джин Кинг.

Решающие три матча в Токио состоятся 12 ноября. Костюк и Завацкая обменяются оппонентами, а в парном разряде Костюк в компании с Людмилой Киченок сыграет против японской пары Ена Шибахара/Шуко Аояма. Субботние встречи начнутся в 6:00 по киевскому времени.