Моюка Учідзіма (Японія) – Катаріна Завацька (Україна) 0:2 (6:7, 2:6)

Ще одну перемогу у скарбничку збірної України принесла Завацька. Катаріна за підсумками двох сетів переграла Учідзіму, пише 24 канал.

До теми Костюк принесла Україні перше очко у протистоянні з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг

Перша партія виявилась складною для обох тенісисток. Жодна з них не хотіла віддавати стартовий сет, тому гру перевели у тай-брейк. Ключовим моментом стали три програні очки на подачі Моюки. Завацька впевнено забрала на тай-брейку (3:7) забрала перший сет – 6:7.

Ідентичний сценарій першого сету був у матчі Марти Костюк проти Місакі Дой.

До четвертого гейму другої партії українка була змушена двічі наздоганяти свою опонентку – 2:2. Але на цьому потужна гра від Учідзіми закінчилась. Катаріна взяла чотири гейми поспіль та оформила перемогу над японкою – 2:6.

Дуже впевнена та холоднокровна гра від Завацької. Це друга поспіль перемога України над Японією на Кубку Біллі Джин Кінг.

Вирішальні три матчі у Токіо відбудуться 12 листопада. Костюк та Завацька обміняються опонентками, а у парному розряді Костюк у компанії з Людмилою Кіченок зіграє проти японської пари Ена Шибахара/Шуко Аояма. Суботні зустрічі розпочнуться о 6:00 за київським часом.