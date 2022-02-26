Моя совесть не позволяет играть за сборную против России, – голкипер Ювентуса Щенсны

Все больше европейских спортсменов выражают поддержку Украине в борьбе против России и ее главы Владимира Путина. Украинское государство поддержал вратарь Ювентуса Войцех Щенсны.

Щенсны: Мое сердце разрывается

Вратарь туринского клуба написал мощный пост на своей странице в инстаграме, который касается войны между Украиной и Россией. Войцех Щенсны рассказал, что его жена из Украины, в сыне тоже течет украинская кровь. Поэтому судьба украинского народа ему не безразлична.

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Голкипер Ювентуса выложил фотографию с двумя флагами – родной Польши и Украины. Стяги развевались на фоне голубого неба. Футболист признался, что в Украинском государстве у его семьи остались родственники. Щенсны признался, что ему сложно эмоционально смотреть на то, что делается в Украине после нападения России.

Марина Лученко – жена польского футболиста, которая занимается музыкой в сочетании с актерством. Родом девушка из Винницы, хотя с двух лет живет в Польше.

Войцех добавил, что у него не поднимется рука сыграть против России, которая совершает незаконные действия и нападениях на мирный народ.

Видеть страдания на лицах украинцев – это то, что нельзя терпеть. Нельзя вести себя, как будто ничего не происходит. Хотя мое сердце разрывается, когда я это пишу, моя совесть не позволяет мне играть за сборную против России. Я отказываюсь ступать на газон перед игроками, представляющими ценности России, и отказываюсь слышать ее гимн. Я не буду участвовать в спортивном событии, которое придает легитимность действиям российского правительства,

– написал Войцех.



Щенсны поддержал Украину / Фото из инстаграма футболиста

Вратарь туринцев обратился к ФИФА и УЕФА заставить Россию взять на себя всю ответственность за их действия.

"В момент, когда президент России Путин решил атаковать Украину, он объявил войну не только Украине, но и всем ценностям, на которых зиждется Европа. Свобода, независимость, но прежде всего – мир", – говорится в посте.

Сборная Польши не будет играть против России в стыковом матче отбора на Чемпионате мира-2022.

Войцех Щенсны провел за национальную команду 62 матча.

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