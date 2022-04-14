Моя хата с краю, мне это не нужно, - Палкин о решении бразильцев не возвращаться в Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о решении легионера из Бразилии покинуть Украину после начала войны. Некоторые из них даже нашли новые клубы.

Палкин: Шахтер многое для них сделал

Сергей Палкин несколько неоднозначно принял решение бразильских легионеров, которые не вернулись в Шахтер после 24 февраля. Гендиректор "горняков" считает, что легионеры могли бы помочь дончанам в благотворительных матчах, ведь клуб сделал много хороших дел для этих футболистов.

Читайте также Петраков не вызовет Ракицкого в сборную, чтобы не было лишних разговоров – Кравченко

"Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что Шахтер, со своей стороны, много для них сделал. И можно было бы отдать дань идущему война, чтобы как-то помочь , этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи", – сказал генеральный директор "горняков".

По мнению Палкина, есть в этом решении бразильцы еще одна сторона. Гендиректор рассказал, что только Марлон согласился вернуться в команду.

С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: "Мой дом с краю, мне это не нужно". Поэтому есть то, что имеем. Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-нибудь из них приедет и будет поддерживать нас. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон,

– рассказал Палкин.

Шахтер отправился в турне, где проводит ряд благотворительных матчей. Средства из них будут переданы на нужды Украины.

Первый подобный поединок против греческого Олимпиакоса закончился минимальным поражением донецкого клуба (1:0). В последующих встречах команде помогут Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Однако о трансфере последнего речь не идет, защитник сыграет исключительно в благотворительных матчах.