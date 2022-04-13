Ракицкий снова сыграет за дончан
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин опроверг слухи о переходе Ракицкого. По его словам, футболист сыграет за "горняков" в благотворительных матчах.
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"Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с "Мариуполем". Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.
Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же и с Ракицким. По большому счету, все происходит в формате, как и с ребятами из "Мариуполя"", – сказал Палкин.
Также гендиректор добавил, что на этом "сюрпризы" закончились.
- До 2019 года Ярослав выступал за "горняков". Затем футболист подписал контракт с российским Зенитом.
- После этого болельщики начали массово критиковать игрока. Так Ракицкий перечеркнул карьеру в национальной команде.
- 2 марта 2022 года Ракицкий досрочно покинул Зенит из-за начавшегося 24 февраля нападения России на Украину.