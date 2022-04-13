Ракицкий снова сыграет за дончан

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин опроверг слухи о переходе Ракицкого. По его словам, футболист сыграет за "горняков" в благотворительных матчах.

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"Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с "Мариуполем". Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.

Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же и с Ракицким. По большому счету, все происходит в формате, как и с ребятами из "Мариуполя"", – сказал Палкин.

Также гендиректор добавил, что на этом "сюрпризы" закончились.