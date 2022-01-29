Мой мир, – Зинченко поделился чувствительным фото со своей дочкой

29 января 2022 , 19:58
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Александра Зинченко

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко показал свою дочь Еву. Девочка родилась 1 августа 2021 года.

Футболист опубликовал в инстаграме фото их первенца с журналисткой Владой Седан.

К слову Что наиграл, то и получил: дочь Зинченко встретила отца непристойным жестом – забавное фото

"Мой мир", – прокомментировал Александр подборку свежих фото с дочерью.


Александр Зинченко с дочкой Евой / Фото instagram.com/zinchenko_96


Дочь Александра Зинченко / Фото instagram.com/zinchenko_96

Карьера Зинченко в МанСити

  • Александр выступает за клуб АПЛ с конца июня 2017 года. С тех пор не сумел завоевать статус игрока основы. Гвардиола использует украинца для ротаций.
  • В этом сезоне Зинченко провел за Манчестер Сити 12 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
  • МанСити с украинским защитником уверенно идет к чемпионству в английском первенстве.
Автор: Юрій Семенюк