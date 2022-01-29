Мой мир, – Зинченко поделился чувствительным фото со своей дочкой
29 января 2022 , 19:58Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Зинченко
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко показал свою дочь Еву. Девочка родилась 1 августа 2021 года.
Футболист опубликовал в инстаграме фото их первенца с журналисткой Владой Седан.
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Александр Зинченко с дочкой Евой / Фото instagram.com/zinchenko_96
Дочь Александра Зинченко / Фото instagram.com/zinchenko_96
Карьера Зинченко в МанСити
- Александр выступает за клуб АПЛ с конца июня 2017 года. С тех пор не сумел завоевать статус игрока основы. Гвардиола использует украинца для ротаций.
- В этом сезоне Зинченко провел за Манчестер Сити 12 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
- МанСити с украинским защитником уверенно идет к чемпионству в английском первенстве.