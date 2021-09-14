Мои слова перекрутили, – Верняев прокомментировал угрозы сменить гражданство
Источник:фейсбук Олега Верняева
Украинский гимнаст Олег Верняев опроверг информацию о том, что он собирается сменить гражданство и сборную.
Пост опубликован в социальных сетях гимнаста. В нем Верняев объясняет, что "не собирается шантажировать кого-то своим переходом в другое государство" и уверяет, что его слова "перевернули "с ног на голову" для громких заголовков".
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Полный и дословный текст ответа Олега Верняева:
"Поздравляю всех. В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовки наших СМИ.
Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.
Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.
Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещал события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны.
Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке Президента и министерства поддерживают спорт и развивают его?
Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.
Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективными ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей. Всем спасибо за внимание".
Что известно об отстранении Верняева
- В начале января 2021 года появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не сможет принимать участие в соревнованиях до конца завершения расследования. Сам спортсмен и его тренер никак не комментировали такую дисквалификацию.
- Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.
- Уже в июле Верняев получил дисквалификацию на 4 года за положительный допинг-тест. По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.