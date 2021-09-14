Мои слова перекрутили, – Верняев прокомментировал угрозы сменить гражданство

Украинский гимнаст Олег Верняев опроверг информацию о том, что он собирается сменить гражданство и сборную.

Пост опубликован в социальных сетях гимнаста. В нем Верняев объясняет, что "не собирается шантажировать кого-то своим переходом в другое государство" и уверяет, что его слова "перевернули "с ног на голову" для громких заголовков".

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Полный и дословный текст ответа Олега Верняева:

"Поздравляю всех. В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовки наших СМИ.

Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещал события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны.

Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке Президента и министерства поддерживают спорт и развивают его?

Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективными ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей. Всем спасибо за внимание".

Что известно об отстранении Верняева