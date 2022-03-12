Шишкова: Коли підіймався прапор, одне побажання – мир в Україні

30-річна уродженка Харкова розповіла про підтримку українців, які встигають не лише відбиватись від окупантів, а й писати теплі слова нашим паралімпійцям. Оксана Шишкова розповіла про одне своє бажання, яке вона сподівається скоро здійсниться – мир в Україні. Про це спортсменка розповіла у прямому ефірі національного українського телемарафону.

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Всі, хто перебувають в Пекіні, розуміють, що відбувається в Україні. Але не можуть нічим нам допомогти, крім підтримки нас. Але це також дає нам сили. Мої 5 нагород – це все для України, українського народу. Коли підіймався прапор, одне побажання – мир в Україні. Кожен паралімпієць, який здобув тут медаль – це для України, українського народу. Ми дуже хочемо та бажаємо миру в нашій Україні,

– сказала лижниця.

"Мусимо захищати тут нашу Україну, нашу державу"

Шишкова розповіла, що отримує багато запитань: "Де ви берете сили? Як вам це вдається". Відповідь Оксани дуже потужна та мотиваційна. Своїми виступами українські паралімпійці хочуть показати усьому світу, якою є справжня Україна, яка є і завжди буде.

"Я кажу – ми повинні, мусимо захищати тут нашу Україну, нашу державу. Підіймати прапор, показуючи, що Україна є і буде. І буде найкращою, набагато сильнішою", – зізналась багаторазова призерка Пекіну.

Нагороди Шишкової у Пекіні-2022

"Золото": спринт, індивідуальна гонка з парабіатлону, довга дистанція класичним стилем (паралижні перегони)

"Срібло": спринт вільним стилем (паралижні перегони) та середня дистанція з парабіатлону

Зверніть увагу! Станом на 12 березня (передостанній день Паралімпіади-2022) Україна посідає друге місце у загальному медальному заліку. Наші паралімпійці принесли країні 28 нагород (10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових).