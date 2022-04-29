Велепец: К Играм мы были готовы, но потом что-то случилось

Бывший наставник украинской команды подвел итоги сборной на Олимпиаде-2022. Он полностью доволен выступлением украинок в Пекине.

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"Договор с федерацией заключался в том, чтобы играть на одну карту – это Олимпиада. Поэтому мы не думали о других стартах, думали только об Олимпиаде, готовились к ней. К Играм мы были готовы, но потом что-то произошло.

Сначала были проблемы с Ирой Петренко и Настей Меркушиной, лежавшие с пневмонией целый декабрь, не тренировались, их как-то вернули плюс-минус на уровень. Затем Валя Семеренко заболела, потом Елена Белосюк и Даша Блашко просидели целую Олимпиаду на карантине", – сказал словенский специалист.

У Джимы были шансы на медали

Велепец прокомментировал выступление Юлии Джимы, которая в каждой личной гонке на Олимпийских играх заезжала в топ-10. Также он считает, что наши спортсменки проявили себя на трех последних этапах Кубка мира. Однако для основной команды выступление на Олимпиаде-2022 стало последним в этом сезоне.

"У нас получилось, что было три девушки на стартах. У Юлии Джимы были шансы на медали, лучшая спортсменка по очкам, бежала все гонки в топ-10. Просто один выстрел не хватило за медаль. Ира Петренко – 11-я на Олимпиаде. Перед сезоном все бы сказали, что они только "за" такой результат. И приехавшая Настя уже на сами Игры пробежала прекрасно эстафету, спринт. Думаю, все были готовы, но все эти проблемы с COVID.

По моему мнению, в конце сезона мы могли показать хорошие результаты, но начался этот идиотизм Путина, поэтому на этом и закончилось", – заявил тренер.

Также он не знает, как дальше украинские биатлонистки будут продолжать бороться за медали. Поскольку в Чернигове сгорела лыжная база, было много ценного инвентаря.

Будет очень тяжело. Насколько я знаю, на биатлонной базе в Чернигове все сгорело – и винтовки, и лыжи. Все будут начинать заново, строить,

– прибавил Велепец.

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