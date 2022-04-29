Велепець: До Ігор ми були готові, але потім щось сталось

Колишній наставник української команди підбив підсумки збірної на Олімпіаді-2022. Він цілком задоволений виступом українок у Пекіні.

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"Договір з федерацією полягав у тому, аби грати на одну карту – це Олімпіада. Тому ми не думали про інші старти, думали лише про Олімпіаду, готувались до неї. До Ігор ми були готові, але потім щось сталось.

Спочатку були проблеми з Ірою Петренко та Настею Меркушиною, що лежали з пневмонією цілий грудень, не тренувались, їх якось повернули плюс-мінус на рівень. Потім Валя Семеренко захворіла, потім Олена Білосюк і Даша Блашко просиділи цілу Олімпіаду на карантині", – сказав словенський фахівець.

Джима мала шанси на медалі

Велепець прокоментував виступ Юлії Джими, яка у кожній особистій гонці на Олімпійських іграх заїжджала до топ-10. Також він вважає, що наші спортсменки проявили б себе на трьох останніх етапах Кубку світу. Проте для основної команди виступ на Олімпіаді-2022 став останнім у цьому сезоні.

"У нас вийшло, що було три дівчини на стартах. Юля Джима мала шанси на медалі, найкраща спортсменка за очками, бігла всі гонки в топ-10. Просто один постріл не вистачило за медаль. Іра Петренко – 11-та на Олімпіаді. Перед сезоном усі б сказали, що вони тільки "за" такий результат. І Настя, яка приїхала, уже на самі Ігри, пробігла чудово естафету, спринт. Думаю, усі були готові, але всі ці проблеми з COVID.

На мій погляд, у кінці сезону ми могли показати хороші результати, але почався цей ідіотизм Путіна, тому на цьому і закінчилось", – заявив тренер.

Також він не знає, як далі українські біатлоністки продовжуватимуть змагатися за медалі. Оскільки у Чернігові згоріла лижна база, там було багато цінного інвентарю.

Буде дуже важко. Наскільки я знаю, то на біатлонній базі у Чернігові все згоріло – і гвинтівки, і лижі. Усе починатимуть наново, будуватимуть,

– додав Велепець.

Кар'єра Велепця у збірній України