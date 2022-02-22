Могла привести к потере зрения: Яремчук рассказал об опасной травме глаза

На одной из тренировок Бенфики Роман Яремчук получил опасную травму глаза. Украинский нападающий прокомментировал свое повреждение, которое могло привести к отрицательным последствиям.

Яремчук: Действительно переживал по поводу глаза

Роман Яремчук рассказал, что сильно волновался о своем травмированном глазе. По его словам, повреждение оказалось серьезным, поэтому теперь приходится каждые 2-3 недели проверяться у врача, все контролировать, чтобы зрение не исчезло.

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Поэтому я и сижу сейчас позади (во время разговора сидел в машине, – прим. 24 канала). Действительно, была парочка очень сложных дней, потому что действительно переживал относительно глаза. Потому что так опасна травма, можно сказать. И сейчас нужно каждые две – три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не исчезло. Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому, чтобы была опасная травма,

– ответил нападающий Бенфики.

Из-за этого повреждения украинец пропустил два матча "орлов". К счастью, уже вернулся на футбольное поле. В сезоне-2021/2022 Яремчук уже отыграл за Бенфику 31 поединок, отличившийся 7 голами и ассистами.

Как Яремчук получил необычную травму

Яремчук травмировался накануне матча против Жил Висенте, которая состоялась 2 февраля.

Роман получил повреждение во время тренировочного процесса. У украинца порвалась фитнес резинка и попала в лицо. После чего у форварда диагностировали травму правого глазного яблока.

Свой следующий поединок Бенфика сыграет 23 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.