Яремчук: Справді переживав щодо ока

Роман Яремчук розповів, що сильно хвилювання за своє травмоване око. За його словами, пошкодження виявилось серйозним, тому тепер доводиться кожні 2 – 3 тижні перевірятись у лікаря, все контролювати, аби зір не зник.

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Тому я і сиджу зараз позаду (під час розмови сидів у машині, – прим. 24 каналу). Дійсно, була парочка дуже складних днів, бо справді переживав щодо ока. Тому що така небезпечна травма, можна сказати. І зараз потрібно кожні два – три тижні перевірятись, щоб усе контролювати, і зір не зник. Ні, зір не зіпсувався, але було близько до того, щоб була небезпечна травма,

– відповів нападник Бенфіки.

Через це пошкодження українець пропустив два матчі "орлів". На щастя, вже повернувся на футбольне поле. У сезоні-2021/2022 Яремчук вже відіграв за Бенфіку 31 поєдинок, у яких відзначився 7 голами та асистами.

Як Яремчук отримав незвичну травму

Яремчук травмувався напередодні матчу проти Жил Вісенте, яка відбулась 2 лютого.

Роман отримав пошкодження під час тренувального процесу. В українця порвалась фітнес гумка та влучила в обличчя. Після чого у форварда діагностували травму правого очного яблука.

До слова. Свій наступний поєдинок Бенфіка зіграє 23 лютого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.