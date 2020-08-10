Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес поделился мнением о донецком клубе.

В интервью официальному сайту УЕФА Мораес признался, что в 2010 году у него состоялся разговор с Мирчей Луческу, который на то время возглавлял "Шахтер", а сейчас является главным тренером "Динамо".

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Моя связь с "Шахтером" началась еще в 2010 году. Именно тогда я мог перейти в этот клуб. У меня был разговор с Мирчей Луческу, который тренировал команду в то время и был заинтересован во мне. К сожалению, трансфер не состоялся. В 2011 году я приехал в Донецк на матч [1/8 финала] Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой". Это была особенная встреча, мне очень понравилось то, что я увидел с трибуны.

"В 2012-м я подписал контракт с другой донецкой командой – "Металлургом", но внимательно следил за "Шахтером", узнавал его историю, всегда восхищался стилем игры. В 2014 году "Шахтер" снова проявлял ко мне интерес, но и тогда переход не состоялся. Все сложилось лишь через несколько лет. Считаю, это был правильный момент", – рассказал Мораес.

Карьера Мораеса в Украине