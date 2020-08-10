Нападник "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес поділився думкою про донецький клуб.

В інтерв'ю офіційному сайту УЄФА Мораес зізнався, що у 2010 році мав розмову з Мірчею Луческу, який на той час очолював "Шахтар", а зараз є головним тренером "Динамо".

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Мій зв'язок з "Шахтарем" почався ще в 2010 році. Саме тоді я міг перейти в цей клуб. У мене була розмова з Мірчею Луческу, який тренував команду в той час і був зацікавлений в мені. На жаль, трансфер не відбувся. У 2011 році я приїхав в Донецьк на матч [1/8 фіналу] Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ромою". Це була особлива зустріч, мені дуже сподобалося те, що я побачив з трибуни.

"У 2012-му я підписав контракт з іншого донецькою командою – "Металургом", але уважно стежив за "Шахтарем", дізнавався його історію, завжди захоплювався стилем гри. У 2014 році "Шахтар" знову виявляв до мене інтерес, а й тоді перехід не відбувся. Все склалося лише через кілька років. Вважаю, це був правильний момент", – розповів Мораес.

Кар'єра Мораеса в Україні