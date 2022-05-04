Мое внимание приковано к украинцам – тренер Шотландии о подготовке к матчу против Украины

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк поделился мнениями по поводу предстоящего матча против Украины в рамках отбора на чемпионат мира. По его словам, все его внимание приковано к украинцам.

Сборная Шотландии изучает украинских игроков

Главный тренер сборной Шотландии рассказал, что зимой посмотрел матчи с участием его потенциальных соперников. Наибольшее внимание приковано именно к "сине-желтым".

К стати Сборная Украины начала подготовку к игре против Шотландии: фото из Словении

Зимой у меня было достаточно времени, чтобы сесть и просмотреть матчи Украины, Уэльса и Австрии. Я готовился ко всем потенциальным соперникам. Очевидно, что сначала нам будут противостоять украинцы, поэтому мое внимание приковано к ним,

– сказал специалист.

"Мы хорошо знали австрийцев по отборочной кампании. Валлийцы же предложат нам что-нибудь другое. Есть много информации для анализа. Нужно сделать так, чтобы мы были готовы. Сейчас у меня есть список из 30 игроков, который нужно будет сократить до 24 футболистов", – добавил Кларк.

Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня. Начало поединка – в 21:45.

Победитель этого противостояния сыграет 5 июня против сборной Уэльса.

Подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч перед игрой с Шотландией. 11 мая национальная команда сразится с Боруссией Менхенгладбах.

Состоится на клубном стадионе "Боруссия Парк". Для украинцев вход на трибуны будет бесплатным.

Сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и поединков Лиги наций УЕФА 2 мая в тренировочном центре Ассоциации футбола Словении недалеко от Любляны.

Футболисты, уже прибывшие в расположение команды, получили первые наставления от тренерского штаба. Подготовку уже приступили игроки Шахтера.

5 мая в сборную присоединятся футболисты киевского Динамо. Несколько позже в команду прибудут украинские легионеры, выступающие за границей.

Сбор национальной команды продлится около месяца.