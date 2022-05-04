Збірна Шотландії вивчає українських гравців

Головний тренер збірної Шотландії розповів, що взимку переглянув матчі за участі його потенційних суперників. Найбільша увага прикута саме до "синьо-жовтих".

До речі Збірна України з Петраковим та 4 футболістами прибула у Словенію

Взимку в мене було вдосталь часу, що сісти та переглянути матчі України, Уельсу та Австрії. Я готувався до всіх потенційних суперників. Очевидно, що спочатку нам протистоятимуть українці, тому моя увага прикута до них,

– сказав фахівець.

"Ми добре знали австрійців по відбірковой кампанії. Валлійці ж запропонують нам щось інше. Є багато інформації для аналізу. Потрібно зробити так, щоб ми були готові. Зараз у мене є список з 30 гравців, який потрібно буде скоротити до 24 футболістів", – додав Кларк.

До слова. Матч збірної України проти Шотландії у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня. Початок поєдинку – о 21:45.

Переможець цього протистояння зіграє 5 червня проти збірної Уельсу.

Підопічні Олександра Петракова зіграють товариський матч перед грою з Шотландією. 11 травня національна команда позмагається з Боруссією Менхенгладбах.

Відбудеться на клубному стадіоні "Боруссія Парк". Для українців вхід на трибуни буде безкоштовним.

Збірна України розпочала підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та поєдинків Ліги націй УЄФА 2 травня в тренувальному центрі Асоціації футболу Словенії неподалік Любляни.

Футболісти, які вже прибули у розташування команди, отримали перші настанови від тренерського штабу. Підготовку вже розпочали гравці Шахтаря.

5 травня до збірної доєднаються футболісти київського Динамо. Дещо пізніше у команду прибудуть українські легіонери, які виступають за кордоном.

Збір національної команди триватиме майже місяць.