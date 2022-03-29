Мое тело больше не выдерживает – Свитолина не сыграет за сборную против США
Источник:инстаграм Элины Свитолиной
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропустит Кубок Билли Джин Кинг. Теннисистка уверяет, что имеет проблемы со здоровьем.
Теннисистка заявила о вынужденной паузе
По словам Элины, в последние несколько месяцев ее беспокоили проблемы со спиной. Однако ей было тяжело не только физически, но и морально.
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"Это были очень тяжелые несколько месяцев для меня не только морально, но и физически. Довольно долгое время я мучилась со спиной. Боль не давала мне лучше всего подготовиться к турнирам", – говорится в публикации теннисистки.
Теннисистка очень обеспокоена ситуацией в Украине.
Кроме того, я с невыносимой болью в сердце наблюдаю за происходящим на моей родине, в Украине, и как смело защищает страну наш украинский народ – это дало мне огромный толчок продолжать бороться на корте,
– отметила Элина.
"Теперь мое тело больше не выдерживает, и мне нужно отдохнуть. Мне тяжело говорить об этом, но я буду скучать по Кубку Федерации и нескольким моим любимым турнирам в Европе.
Но я уверена, что скоро увидимся. Спасибо всем за поддержку в этот трудный период", – добавила Свитолина.
- Украина вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по итогам встречи против Японии, в которой выиграла со счетом 4:0. И приблизилась к попаданию в финал Кубка Дэвиса – для этого нужно победить США.
- Поединки должны состояться 16 – 17 апреля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина, США) и по выбору американской стороны они будут проходить на хардовом покрытии.