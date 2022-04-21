Мое сердце и мысли на моей родине, в Украине, – Усика не интересует бой Фьюри – Уайт

Непобедимый Александр Усик поделился своими ожиданиями по поводу предстоящего поединка Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта. Он подчеркнул, что больше всего его беспокоит ситуация в Украине, а не этот бой.

Усик: Не сказал бы, что жду этого боя с большим интересом

По словам Усика, он не слишком озабочен будущим поединком Фьюри – Уайт. Мнения Александра только о его родине

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Не сказал бы, что жду его с большим интересом. У нас много проблем в нашей стране. Мое сердце и мнения на моей родине, в Украине. Но обязательно буду смотреть это сражение. Кстати, очень рад, что немецкие поклонники бокса так заинтересовались. Чувствую себя очень льстивым,

– заявил Усик.

Украинец назвал фаворита поединка.

"Фьюри. Он технически лучше и имеет лучшие боксерские способности. Также он больше, имеет высокий боксерский IQ, легко двигается в ринге", – сказал Александр.

Также он рассказал, что нужно сделать Уайту для победы.

"Диллиан должен давить постоянно, пробивать по корпусу. Тайсон имеет большое тело, но небольшую голову. Уайт умеет сильно ударить, всегда рассчитывает на лакипанч", – добавил боксер.

Фьюри и Усик – непобедимые боксеры. На счету британца 31 победа в 32 поединках (еще одна ничья), в то время как украинец победил во всех 19 боях.

Диллиан Уайт победил в 28 из 30 поединков. Он уступил Энтони Джошуа и Александру Поветкину. Однако в реванше с Поветкиным он победил россиянина нокаутом в четвертом раунде.

Бой Фьюри – Уайт состоится 23 апреля.