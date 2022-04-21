Усик: Не сказав би, що чекаю на цей бій з великим інтересом

За словами Усика, він не надто переймається майбутнім поєдинком Ф'юрі – Уайт. Думки Олександра лише про його батьківщину.

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Не сказав би, що чекаю на нього з великим інтересом. У нас багато проблем у нашій країні. Моє серце і думки на моїй батьківщині, в Україні. Але обов’язково буду дивитися цей бій. До речі, дуже радий, що німецькі шанувальники боксу так зацікавилися мною. Відчуваю себе дуже улещеним,

– заявив Усик.

Українець назвав фаворита поєдинку.

"Ф’юрі. Він технічно кращий і має ліпші боксерські здібності. Також він більший, має високий боксерський IQ, легко рухається в ринзі", – сказав Олександр.

Також він розповів, що треба зробити Уайту для перемоги.

"Ділліан мусить тиснути постійно, пробивати по корпусу. Тайсон має велике тіло, але невелику голову. Вайт вміє сильно вдарити, завжди розраховує на лакіпанч", – додав боксер.

До слова. Бій Ф'юрі – Уайт відбудеться 23 квітня.