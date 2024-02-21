Рано вешать бутсы на гвоздь: легенда Реала отклонил заманчивое предложение Анчелотти стать тренером

Хорватский полузащитник Лука Модрич проводит двенадцатый сезон в составе мадридского Реала. В нынешней кампании он начал получать меньше игровой практики, поэтому перед ним стал вопрос, что делать дальше с карьерой.

Сейчас ему уже 38 лет, поэтому Карло Анчелотти предложил обладателю Золотого мяча-2018 войти в свой тренерский штаб. Хорват обдумал предложение и ответил отказом.

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Не планирует уходить на футбольную пенсию

Сообщается, что Модрич все еще видит себя в роли игрока и хочет продолжить выступления на высоком уровне в течение следующих нескольких лет. Прошлым летом он имел предложения из Саудовской Аравии, но отклонил их, ведь итальянский тренер обещал хорватскому футболисту роль фундаментального игрока для команды в сезоне-2023/2024.

Лука Модрич с пониманием относится к ситуации, но хочет иметь больше игровой практики, поэтому решил покинуть клуб после завершения нынешней кампании. Его целью является поездка на ЧМ-2026, если к тому моменту футболиста не будут досаждать травмы.

Отметим, что хорватский полузащитник в сезоне-2023/2024 провел 28 матчей за мадридцев во всех турнирах (16 в основном составе), в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов.

. Следующий поединок мадридский Реал сыграет 25 февраля в 22:00 против Севильи. На даный момент "сливочные" возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги за 13 туров до конца чемпионата, опережая ближайшего преследователя Жирону на 6 зачетных пунктов.