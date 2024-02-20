Карло Анчелотти предложил Модричу присоединиться к тренерскому штабу "галакстикос" после завершения сезона. Об этом сообщают испанские источники.
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Когда Модрич станет тренером Лунина
Пока 38-летний хорват не спешит принимать окончательное решение. Сейчас все планы Модрича связаны с успешным завершением сезона 2023/24 и выступлением на Евро-2024.
Не исключается вариант, что Лука продолжит игровую карьеру в мадридском клубе, которому отдал 12 лет.
Вот что сказал о будущем Модрича сам Анчелотти.
Лука – легенда футбола, мадридского Реала. Решение относительно следующего сезона должен принимать он,
– отметил Анчелотти.
Напомним, что Лука Модрич летом подписал годичный контракт с Реалом. Хорвата очень хотел видеть в саудовском клубе Аль-Наср Криштиану Роналду. Однако он решил остаться в Испании.
В нынешнем сезоне ветеран сыграл за Реал 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 6 ассистов.
Выдающиеся достижения Модрича в Реале
- Лука Модрич стал игроком "королевского клуба" летом 2012 года. За его трансфер Тоттенхэм получил 35 миллионов евро.
- С тех пор Модрич сыграл за Реал 516 матчей, в которых отметился 38 голами и 83 ассистами.
- Хорватский хавбек собрал удивительную коллекцию из 23 трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов, три Ла Лиги и пять клубных чемпионатов мира.
- Кроме того, в 2018 году Луку Модрича признали лучшим футболистом Европы.