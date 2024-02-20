Получил предложение от Анчелотти: звездный партнер Лунина может стать тренером Реала

Обладатель "Золотого мяча" 2018 Лука Модрич в конце сезона может повесить бутсы на гвоздь. Титулованный хорват уже имеет соблазнительное предложение от "королевского клуба".

Карло Анчелотти предложил Модричу присоединиться к тренерскому штабу "галакстикос" после завершения сезона. Об этом сообщают испанские источники.

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Когда Модрич станет тренером Лунина

Пока 38-летний хорват не спешит принимать окончательное решение. Сейчас все планы Модрича связаны с успешным завершением сезона 2023/24 и выступлением на Евро-2024.

Не исключается вариант, что Лука продолжит игровую карьеру в мадридском клубе, которому отдал 12 лет.

Вот что сказал о будущем Модрича сам Анчелотти.

Лука – легенда футбола, мадридского Реала. Решение относительно следующего сезона должен принимать он,

– отметил Анчелотти.

Напомним, что Лука Модрич летом подписал годичный контракт с Реалом. Хорвата очень хотел видеть в саудовском клубе Аль-Наср Криштиану Роналду. Однако он решил остаться в Испании.

В нынешнем сезоне ветеран сыграл за Реал 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 6 ассистов.

Выдающиеся достижения Модрича в Реале