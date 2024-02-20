Карло Анчелотті запропонував Модричу приєднатися до тренерського штабу "галакстікос" після завершення сезону. Про це повідомляють іспанські джерела.

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Коли Модрич стане тренером Луніна

Втім, 38-річний хорват не поспішає приймати остаточне рішення. Наразі усі плани Модрича пов'язані з успішним завершенням сезону 2023/24 та виступом на Євро-2024.

Не виключається варіант, що Лука продовжить ігрову кар'єру в мадридському клубі, якому віддав 12 років.

Ось що сказав про майбутнє Модрича сам Анчелотті.

Лука – легенда футболу, мадридського Реала. Рішення щодо наступного сезону повинен приймати він,

– зазначив Анчелотті.

Нагадаємо, що Лука Модрич влітку підписав річний контракт з Реалом. Хорвата дуже хотів бачити у саудівському клубі Аль-Наср Кріштіану Роналду. Проте він вирішив залишитися в Іспанії.

В нинішньому сезоні ветеран зіграв за Реал 28 матчів у всіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 6 асистів.

Видатні досягнення Модрича в Реалі