Карло Анчелотті запропонував Модричу приєднатися до тренерського штабу "галакстікос" після завершення сезону. Про це повідомляють іспанські джерела.
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Коли Модрич стане тренером Луніна
Втім, 38-річний хорват не поспішає приймати остаточне рішення. Наразі усі плани Модрича пов'язані з успішним завершенням сезону 2023/24 та виступом на Євро-2024.
Не виключається варіант, що Лука продовжить ігрову кар'єру в мадридському клубі, якому віддав 12 років.
Ось що сказав про майбутнє Модрича сам Анчелотті.
Лука – легенда футболу, мадридського Реала. Рішення щодо наступного сезону повинен приймати він,
– зазначив Анчелотті.
Нагадаємо, що Лука Модрич влітку підписав річний контракт з Реалом. Хорвата дуже хотів бачити у саудівському клубі Аль-Наср Кріштіану Роналду. Проте він вирішив залишитися в Іспанії.
В нинішньому сезоні ветеран зіграв за Реал 28 матчів у всіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 6 асистів.
Видатні досягнення Модрича в Реалі
- Лука Модрич став гравцем "королівського клубу" влітку 2012 року. За його трансфер Тоттенхем отримав 35 мільйонів євро.
- З того часу Модрич зіграв за Реал 516 матчів, у яких відзначився 38 голами та 83 асистами.
- Хорватський хавбек зібрав дивовижну колекцію з 23 трофеїв, в тому числі п'ять титулів Ліги чемпіонів, три Ла Ліги та п'ять клубних чемпіонатів світу.
- Крім того, у 2018 році Луку Модрича визнали найкращим футболістом Європи.