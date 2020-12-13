Футбольные матчи в Украине проходят без зрителей. В том числе и матчи Лиги чемпионов. Но есть и те, кто за игрой команд наблюдает вживую. Хотя футболом не интересуется. Все ради серии откровенных фото на стадионе.

Одна из таких – модель Оля Татар. Она специализируется на эротических фотографиях. Таких немало в ее инстаграм, пишет 24 канал.

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Выложила она и фотографии с матча Динамо в Лиге чемпионов против Ференцвароша. При этом позировать девушка решила, задрав кверху свитер.

Это не первый матч Динамо, который состоялся без зрителей, но на который попала эта модель. Была она и на игре 28 ноября против Ворсклы.

"Признаюсь... я не фанат футбола, но атмосфера и симпатичные мальчики на поле, очень даже нравятся", – написала Оля Татар. Тогда обошлось без откровенных фотографий.

Напомним, из-за введения карантина, футбольные матчи в Украине проходят без зрителей на трибунах. Однако клубы имеют определенную квоту в отношении присутствующих лиц на трибунах.

Стоит добавить, что почти все ее фотографии в инстаграм – эротического характера. А тот контент, который не проходит цензуру в соцсети, Оля Татар выкладывает на специальном сайте, доступ куда – платный.