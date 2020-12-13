Футбольні матчі в Україні відбуваються без глядачів. У тому числі й матчі Ліги чемпіонів. Але є й ті, хто за грою команд спостерігає наживо. Хоча футболом не цікавиться. Все заради серії відвертих фото на стадіоні.

Одна з таких – модель Оля Татар. Вона спеціалізується на еротичних фотографіях. Таких чимало в її інстаграм, пише 24 канал.

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Виклала вона і фотографії з матчу Динамо в Лізі чемпіонів проти Ференцвароша. При цьому позувати дівчина вирішила, задерши догори светр.

Це не перший матч Динамо, який відбувся без глядачів, але на який потрапила ця модель. Була вона і на грі 28 листопада проти Ворскли.

"Зізнаюся... я не фанат футболу, але атмосфера і симпатичні хлопчики на поле, дуже навіть подобаються", – написала Оля Татар. Тоді обійшлося без відвертих фотографій.

Нагадаємо, через запровадження карантину, футбольні матчі в Україні відбуваються без глядачів на трибунах. Однак клуби мають певну квоту щодо присутніх осіб на трибунах.

Варто додати, що майже всі її фотографії в інстаграм – еротичного характеру. А той контент, який не проходить цензуру в соцмережі, Оля Татар викладає на спеціальному сайті, доступ куди – платний.