Война или стадион: будут ли забронированы спортсмены от мобилизации

Глава Национального олимпийского комитета рассказал о том, удается ли организации уберечь представителей спорта от мобилизации. Он признался, что нет возможности забронировать всех атлетов и тренеров.

В 2024 году в Украине пройдет новая волна мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и может быть принят в январе.

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Сейчас большинство спортсменов имеют бронирование от мобилизации и могут выезжать за границу с разрешения Минспорта. Однако глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, что в НОК не всех спортсменов могут забронировать.

Мы работали и работаем с этим вопросом. Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично наши забронированные тренеры. К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать,

– заявил Гутцайт.

Военное руководство Украины рассказывало, что воины ВСУ нуждаются в ротации. Их цель – мобилизовать от 400 до 500 тысяч украинцев. За уклонение от мобилизации граждан ожидает административное или уголовное наказание.

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