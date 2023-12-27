У 2024 році в Україні відбудеться нова хвиля мобілізації. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді та може бути прийнятий у січні.

До теми Мобілізація непопулярна, але потрібна: у чому проблема політиків

Наразі більшість спортсменів мають бронювання від мобілізації та можуть виїжджати закордон з дозволу Мінспорту. Проте голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів, що у НОК не всіх спортсменів можуть забронювати.

Ми працювали та працюємо з цим питанням. Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери. На жаль, не всіх ми бронюємо, не маємо можливості забронювати,

– заявив Гутцайт.

Військове керівництво України розповідало, що воїни ЗСУ потребують ротації. Їхня мета – мобілізувати від 400 до 500 тисяч українців. За ухиляння від мобілізації на громадян очікує адміністративне або кримінальне покарання.

Читайте також Хто матиме право на відстрочку, якщо таки ухвалять новий законопроєкт про мобілізацію

Головне про новий законопроєкт про мобілізацію