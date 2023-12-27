В 2024 году в Украине пройдет новая волна мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и может быть принят в январе.
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Сейчас большинство спортсменов имеют бронирование от мобилизации и могут выезжать за границу с разрешения Минспорта. Однако глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, что в НОК не всех спортсменов могут забронировать.
Мы работали и работаем с этим вопросом. Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично наши забронированные тренеры. К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать,
– заявил Гутцайт.
Военное руководство Украины рассказывало, что воины ВСУ нуждаются в ротации. Их цель – мобилизовать от 400 до 500 тысяч украинцев. За уклонение от мобилизации граждан ожидает административное или уголовное наказание.
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Главное о новом законопроекте про мобилизацию
- призывной возраст уменьшается с 27 до 25 лет;
- мобилизованные будут иметь право уволиться с военной службы после 36 месяцев;
- военным каждые шесть месяцев будет предоставляться отпуск для восстановления сил;
- права на отсрочку лишат госслужащих, работников прокуратуры и бывших депутатов;
- органы местного самоуправления смогут раздавать повестки, их также могут присылать на электронную почту;
- исчезнет понятие "ограниченно пригоден" по итогам военно-врачебной комиссии (ВВК)
- люди с инвалидностью ІІІ группы также лишаются отсрочки, а она предоставляется исключительно по итогам ВВК.