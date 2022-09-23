21 сентября российский фюрер владимир путин объявил о частичной мобилизации населения. Ее цель – сбор новой армии для захватнической войны против Украины.

Речь идет о мобилизации миллиона россиян, – СМИ о тайном пункте путинского указа

Под этот приказ подпадают мужчины, которые уже проходили службу в армии россии. Среди них есть и немало футболистов, которые уже имеют свое влияние на местный футбол.

Футбольный клуб ставропольагросоюз заявил, что может сняться с розыгрыша кубка россии именно из-за мобилизации. Об этом сообщил главный тренер любительской команды Кирилл Эйдельнант.

"У меня трем ребятам уже пришло, что вроде бы попали в списки на мобилизацию. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 5 октября игра. Как готовиться, в каком режиме — я не представляю сегодня. Есть ребята с боевым опытом .Один крайний защитник у нас на контракте, в первую очередь он идет.Ребята, которые забивают в каждой игре, вот они идут.

Игроки еще не получили повестки, но они уже в списках, так что они в ожидании. Это Артур Урбицкий, Владислав Каблахов и трое под вопросом. Как это сильно может ударить по команде? Это будет крушение, не знаю, как состав будем собирать. Сняться с кубка россии – такой вариант не исключен, если все это будет быстро развиваться. Нам просто может не хватить футболистов для выхода на поле. Ребята сидят на иглах, ждут,

– рассказал тренер.

Также сообщается, что повестки из военкоматов получили несколько сотрудников рфс. Напомним, что из-за развязывания войны, геноцида украинцев и оккупантских действий российский футбол отстранен от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Недавно рф не допустили к участию в отборе на Евро-2024.